Ceylan-Stiftung unterstützt Kitas mit 10000 Euro

Freude bei Groß und Klein: Aus der Hand des Mannheimer Comedian Bülent Ceylan haben zwei evangelische Kitas einen Scheck in Höhe von 5000 Euro erhalten. Der Namensgeber der Bülent-Ceylan-Stiftung überreichte sie im Mannheimer Möbelhaus XXXLutz.

Die Stiftung hatte gemeinsam mit dem Möbelhaus die Aktion auf zwei Preise ausgeweitet. „Gerade in der Region, in der Bülent Ceylan zu Hause ist, gab es besonders viele Bewerbungen“, sagte Alois Kobler, verantwortlicher Geschäftsführer von XXXLutz Deutschland. Für Bülent Ceylan selbst war es „ein toller Tag im Zeichen der großen Hilfe für kleine Menschen“. Diese Unterstützung kam bei den beiden evangelischen Kitas bestens an.

Die Kitas Zähringer Straße aus Seckenheim und Zwickauer Weg aus Vogelstang waren überwältigt. Beide hatten sich bei der im letzten Jahr gegründeten Stiftung beworben, um in ihren Kitas besondere Wünsche realisieren zu können: In der Kita Zwickauer Weg wünschte sich das Team von Leiterin Andrea Degner für die Cafeteria in der kürzlich sanierten Kita neue Tische und Stühle. „Es ist großartig, dass wir das nun umsetzten können“, freut sich Andrea Degner. Gemeinsam mit ihrem Team und 53 Kita-Kindern hatten sie einen der alten Stühle dabei und sangen ein Dankeschön-Lied für einen sichtlich bewegten Bülent Ceylan: „Ganz ehrlich: Mir fehlen die Worte! Das ist überwältigend.“

Auch für Melanie Vetter und Christin Heß vom Team der Kita Zähringer Straße in Seckenheim ist klar, wofür sie den Geldsegen einsetzen werden. Mit der Summe wollen sie neue Spielgeräte, Sportutensilien und Dreiräder mit zwei Sitzen anschaffen sowie die geplante Verkleidungsecke umsetzen. Zoe Bartmann vom Elternbeirat, die gemeinsam mit dessen Vorsitzender Nadine Gottselig beim Termin mit dabei war, hatte die Bewerbung initiiert. „Es bedeutet uns viel, dass wir die Jury von unserem Anliegen überzeugen konnten“, so Bartmann.

An die Scheckübergabe schloss sich noch eine Autogramm-Stunde mit Bülent-Ceylan an. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.11.2018