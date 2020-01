CG Gruppe AG erstmals in Mannheim aktiv

Mehr als sechs Jahre stand der dreiteilige Gebäudekomplex an der Dudenstraße 44 leer. Nun soll bald neues Leben einziehen. Die bundesweit agierende CG Gruppe AG hat die Immobile erworben und möchte im Wohlgelegen Räume für vielfältige Gewerbenutzungen schaffen.

Zum Kaufpreis habe man Stillschweigen vereinbart, sagt Martina Serwene von der Kommunikationsabteilung. Der Projektentwickler, ansonsten in größeren Städten in Deutschland aktiv, investiert erstmals nun auch in Mannheim. Als Spezialist für die Umnutzung von Immobilien plant das Unternehmen auf dem rund 10 400 Quadratmeter großen Grundstück das „Konradhaus“ - in Anspielung auf den Namensgeber der Straße Konrad Duden. Zuvor wurde das Gebäude durch General Electric (ehemals Alstom) und Westinghaus genutzt.

Bauantrag gestellt

Entkernung und Schadstoffsanierung sind laut Angaben von CG bereits abgeschlossen, Fassaden und Fenstern neu aufgebaut, ein Bauantrag gestellt. „Die Planungen sind im fortgeschrittenen Stadium, so dass wir mit den Ausbauarbeiten beginnen. Wir haben zudem schon die Vermietung gestartet und sind dazu mit namhaften Unternehmen im Gespräch“, berichtet Christoph Gröner, Vorstandsvorsitzender der CG Gruppe AG, über den Bau- und Vermietungsfortschritt. Das Haus soll Platz bieten für verschiedene Gewerbenutzungen wie zum Beispiel Büro, Verwaltung, Schulung und Fitness. Außenstellplätze seien ausreichend vorhanden.

Der Bauteil A verfügt über einen Hauseingang an der Friedrich-König-Straße, die Bauteile B und C haben ihren direkten Zugang über die Dudenstraße. Die Fertigstellung für Bauteil A ist für September 2020 geplant; für die Bauteile B und C ist das dritte Quartal 2021 vorgesehen.

Die CG Gruppe AG mit über 800 Mitarbeitern gestaltet seit über 20 Jahren die Entwicklung, bauliche Umsetzung und Vermarktung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Erklärtes Ziel des Unternehmens ist die Schaffung günstigen Wohnraums durch digitales Bauen (BIM/serielle Bauteilfertigung) unter Einbindung technologischer und ökologischer Innovationen wie CO2-neutralen Heizsystemen, die die gesetzlichen Vorgaben unterschreiten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.01.2020