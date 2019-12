„Chance für Mannheim“

Als „sensationell für die Schönau“ und eine „Riesenchance für Mannheim“ wertet Erster Bürgermeister Christian Specht die Entscheidung der Deutschen Bahn, auf der Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim eine Schnelltrasse mit langem Tunnel nach Mannheim als bevorzugte Variante für den Bereich südlich von Lorsch festzulegen (wir berichteten). Der Finanzdezernent erklärte bei der Bezirksbeiratssitzung im Stadtteil Schönau: „So haben wir eine realistische Chance, signifikanten Lärmschutz zu erhalten.“

Anwohner im Mannheimer Norden, der direkt an der Riedbahn liegt, leiden bereits enorm unter dem Lärm. Weil auf der Neubaustrecke tagsüber ICE-Züge und nachts der Güterverkehr rollen soll, befürchten die Bürger auf der Schönau und umliegender Vororte zusätzliche Belastungen. Der Dezernent sieht mit der aktuellen Planung aber die Möglichkeit für einen weiteren Tunnel unter dem Stadtgebiet. Denn der Tunnel der Vorzugsvariante komme in Tieflage im Bereich Blumenau an: „Es macht keinen Sinn, wenn wir gleich wieder hochgehen. Man müsste eine Rampe bauen, um den Waldhof ebenerdig zu erreichen“, so Specht.

Die Stadt fordert deshalb einen Güterzugtunnel zum Rangierbahnhof und hofft auf eine entsprechende Planung des Bundes, der zurzeit an der erweiterten Knotenstudie arbeitet, die entscheidet, wie es für Mannheim weitergehen soll. Die Wünsche der Stadt, so Specht, habe er bei einem Besuch im Verkehrsministerium in Berlin deutlich gemacht. baum

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.12.2019