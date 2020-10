Chance für Mannheim

Das Votum der Mannheimer Bevölkerung hätte kaum eindeutiger ausfallen können. Mit einem Vorsprung von mehr als 130 Stimmen landete das Projekt „Queeres Zentrum“ auf Platz eins beim Bürgerbeteiligungshaushalt der Stadt. Das macht deutlich, wie wichtig den Menschen in der Quadratestadt die Einrichtung solch einer Anlaufstelle ist. Und so wie die Gründungsmitglieder das Programm konzipiert haben, ist es eine große Chance auf dem Weg zu mehr Austausch und Miteinander.

Denn nicht nur eine Cafeteria, die ausdrücklich der gesamten Stadtbevölkerung offen steht, soll Begegnungsmöglichkeiten bieten. Wenn der Standort des Zentrums erst einmal feststeht, will das Organisationsteam neben Angeboten für Gespräche oder Gruppentreffen unbedingt auch die direkten Nachbarn und das gesamte Quartier mit einbinden. Geplant sind bereits ein regelmäßiger Sonntagsbrunch sowie Konzerte mit Livemusik, Kino- oder Karaoke-Abende.

Bildung fördert Akzeptanz

Und was sicher noch viel wichtiger ist: Informationsveranstaltungen oder Diskussionsrunden können ein Klima des gegenseitigen Verstehens und Respektierens erzeugen. Workshops für Arbeitgeber könnten helfen, Vorurteile abzubauen. Denn Wissen und Bildung fördern Verständnis und Akzeptanz. Und die sind wiederum beide ausgezeichnete und wirksame Mittel im Kampf gegen Diskriminierung und Ausgrenzung in der Schule, bei der Arbeit oder in der Freizeit. Ein Queeres Zentrum ist ein eindeutiges Signal für die Vielfältigkeit und Offenheit unserer Gesellschaft – und ein Gewinn für unsere Stadt.

