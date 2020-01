Chansons zum Abschluss

Es gibt über jede Nation Vorurteile - und manche bestätigen sich: Über Franzosen lautet eines, dass sie Chansons singen. Und tatsächlich trug Virginie Jouhaud-Neutard am Mittwochabend im Duett mit Schauspieler und Sänger Philippe Huguet solche vor. Dies, nachdem schon viele der rund 300 Besucher des deutsch-französischen Tages nach Vortrag und Imbiss gegangen waren. Jouhaud-Neutard hörte sich zwar an wie eine professionelle Sängerin, ist aber Geschäftsführerin des Mannheimer Instituts Français, das an diesem Abend auch fünfjähriges Bestehen feierte.

Mit dem Historiker Jean-Samuel Marx (Jahrgang 1988) trat ein Redner an, der schon mit seiner eigenen Biografie ein Kenner der deutsch-französischen Beziehungen ist: Geboren im Elsass, studierte er in Straßburg Deutsch als Fremdsprache und kam über ein Austauschprogramm an die Universität Heidelberg. Er sprach über „Eine wachsende Entfremdung? Das deutsch-französische Paar und die Debatte um die Zukunft Europas“. Nach der europafreundlichen Rede Macrons im September 2017 habe es zunächst Euphorie um die Neubegründung der Europäischen Union gegeben – zwei Jahre später aber Ernüchterung und gegenseitiges Unverständnis.

Die Kluft werde größer, auch wegen der unterschiedlichen wirtschaftlichen und finanziellen Lage. Marx erklärte, dass es vor allem in den Bereichen Wirtschaft sowie Außen- und Sicherheitspolitik Unterschiede gebe. Während der deutsche Staat auf Preisstabilität, Schuldenabbau und eher geringe Eingriffe in die Wirtschaft setzt, habe in Frankreich die Ankurbelung der Ökonomie Vorrang – höhere Schulden und Inflation werden in Kauf genommen. Der junge Historiker nennt auch Fortschritte: Es gebe nun eine Art Eurozonenhaushalt, jedoch sei das Budget eher gering und die Finanzierung unklar. Sein Fazit lautet: „Eine tiefgreifende Reform in der Eurozone ist nur möglich, wenn beide Länder große Zugeständnisse machen.“

Besuch als „schönes Zeichen“

Folker Zöller, Honorarkonsul der Französischen Republik in Mannheim, betonte jedoch in seiner kurzen Rede, dass die Regierungen und Parlamente noch nie so eng zusammengearbeitet hätten wie jetzt: „Meinungsverschiedenheiten sind normal.“ Die französische Generalkonsulin Pascale Trimbach erklärte, dass der Besuch der französischen Staatssekretärin für europäische Angelegenheiten beim Minister für Europa, Amélie de Montchalin, in dieser Woche in der Region „ein schönes Zeichen für die deutsch-französische Freundschaft war“, so Trimbach.

Erster Bürgermeister Christian Specht führte vor fünf Jahren die Verhandlungen zur Gründung des Instituts. Dabei war Specht schon damals davon überzeugt: „Das neue Institut Français leistet einen Beitrag zur wirtschaftlichen und kulturellen Internationalisierung unserer Stadt. Es fördert mit seiner einzigartigen Ausrichtung das gegenseitige Verständnis mit dem wichtigsten Außenhandelspartner der Metropolregion Rhein-Neckar.“

