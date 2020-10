Charakterkopf plaudert aus seinem Leben

„Die Bühne gehört doch mir – da gehe ich doch nicht ohne Not zum Hinterausgang nach draußen!“ Es sind diese Worte des Schauspielers Joe Bausch, die im Mannheimer „Ella & Louis“ den Rang eines Mannes definieren, der als Mediziner, Bühnenkünstler und Autor deutschlandweit zur Ikone geworden ist. Denn Hermann Joseph Bausch-Hölterhoff, wie der Mann aus Ellar gebürtig heißt, hat sich ohne Zweifel nicht allein als Chef-Pathologe im Kölner „Tatort“ durch seinen knochigen Charakter in die Herzen von Fernseh-Deutschland gespielt. Diesen Mann prägen mehr als drei Jahrzehnte als Anstaltsarzt hinter den Mauern eines Hochsicherheitsgefängnisses nicht weniger als frühe Schauspielerfahrungen neben heutigen Szene-Legenden wie Ulrich Tukur oder Götz George.

Ein Erinnerungsfundus, bei dem man sich an diesem „Jazz x persönlich“-Abend im Rahmen von „Enjoy Jazz“ unweigerlich fühlt, als fische man mit einem Fingerhut aus einem Meer aus Gedanken, Überzeugungen und Weltsichten. Dass es Gastgeber Thomas Siffling in gut 60 Minuten dennoch gelingt, eine Atmosphäre zu schaffen, die zwischen musikalischem Kammerspiel und intensiven Fragen einen eigenen Erkenntnisraum schaffen, begeistert ein ausverkauftes Haus ab der ersten Sekunde.

186 Anzeigen im ersten Jahr

Das liegt zum einen an Sifflings hervorragender Vorbereitung auf das Gespräch. Mit offenen, aber dennoch spezifisch gestellten Fragen gelingt es dem Hausherrn, Bausch Wahrheiten zu entlocken, die die Verwandlung des jungen, rothaarigen Mannes ohne Selbstbewusstsein zu einem Knastarzt beschreiben, der selbst von den härtesten Jungs hinter Gitter mit Respekt und Anstand behandelt wurde. Dabei kreisen die Gespräche zwar immer wieder um das aktuelle Buch „Gangsterblues“ des Protagonisten, aus dem jedoch keine einzige Zeile verlesen werden muss, um – trotz aller Abstandsgebote – eine einmalige Nähe zu erzeugen. Zumal Pianist Tobias Altripp und Thomas Siffling musikalisch immer wieder melodische Akzente zwischen Abgrund und Impulsivität setzen, wie sie diesem Abend hervorragend zu Gesicht stehen. Die gespielten Stücke sind pur, wenig ornamentiert und treffen so genau den Punkt, auf dem Joe Bausch mit seinen Anekdoten grandios aufsetzen kann.

Was uns zum 67-Jährigen selbst führt, der sich als meisterhafter Entertainer verkauft. Einerseits, weil Joe Bausch durchaus Momente privater Verletzlichkeit offenbart. Eindrucksvoll lässt „Doc Hollywood“, wie er im Justizvollzug gerne genannt wurde, das Publikum an den 186 Strafanzeigen teilhaben, die den jungen Mediziner allein im ersten Jahr seiner Dienstzeit seit 1986 ereilten. Was als Test der Insassen gedacht war, ob Bausch aus dem Holz geschnitzt ist, das einem Medizinaldirektor in Werl ansteht, nahm der Mann aus dem Westerwald keineswegs auf die leichte Schulter – und ließ doch Neugier und Entschlossenheit siegen.

Von Geiselnahmen bis Tränen

Denn anstatt die Leiden von Fußballspielern zu kurieren oder sich im Klinikalltag aufzureiben, war Bausch fortan mit Altnazis ebenso konfrontiert wie mit betrügerischen Bankern, Vergewaltigern und Berufsmördern. „Du siehst das Grauen der Welt auf einem Punkt konzentriert und versuchst, das Leid zu lindern – aber du befindest dich ständig im Auge des Taifuns“, bringt es der Schauspieler auf den Punkt.

Besonderes imponiert dabei, dass Bausch in der Hierarchie eines Systems, das er selbst als langsam und behäbig beschreibt, schlichtweg seine eigenen Regeln definierte und so zu einem Charakterkopf wurde, der die ganze Palette menschlicher Kontraste zu spüren bekam: Geiselnahmen mit eskalierender Gewalt, aber auch Patienten, die in seiner Praxis in Tränen ausbrachen, um Stunden später im eigenen Zellentrakt ihr Revier zu markieren. Dass Bausch dabei nie den Humor verlor, augenzwinkernd von „Hausbesuchen“ bei seinen Stammgästen berichtet und sich sogar selbst auf die Schippe nimmt („Wenn du aussiehst wie ich, spielst du nicht ‚Unser Lehrer Dr. Specht’“), sichert ihm nicht nur die Sympathien der gebannt lauschenden Gäste – es vermittelt auch das Bild eines wahren „Grandfather“, dem man gerne noch so viel länger gelauscht hätte.

