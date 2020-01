Charmant, glamourös, ergreifend – die Nachtigallen

Sie wagen alles! Sie spielen alles! Alles, was sie lieben und selbst, was sie hassen – und das machen sie auch noch gut. Ungewöhnlich und überraschend. Die Nachtigallen sind spezialisiert auf feinste Interpretationen der berühmtesten Werke der Popgeschichte. Und sie erzählen Geschichten. Charmant, glamourös, ergreifend. Am Samstag, 11. Januar, ab 20 Uhr, spielen sie in Gehrings Kommode (Schulstraße 82). Der „MM“ verlost für das Konzert dreimal zwei Tickets. Einfach am Dienstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichend aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Kommode“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Mittwoch zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/jor

