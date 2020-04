Chef der großzügigen Gönner

„Edeka“ hat ihm neulich jemand zugeraunt – das verwaltungsinterne Kürzel für „Ende der Karriere“. Aber von wegen! Gerd Stolze, der Senatspräsident des Feuerio, feiert an diesem Donnerstag zwar seinen 80. Geburtstag. Aber auch wenn sein Verein ihn kürzlich mit der Verleihung der Goldenen Ehrennadel mit elf Brillanten und damit der höchsten möglichen Ehrung überraschte – Stolze macht weiter. Er wolle zwar das Amt „irgendwann in jüngere Hände“ geben, sagte er – doch wenn es nach seinen Freunden im Feuerio geht, dauert es bis „irgendwann“ noch lange.

Die 80 Jahre sieht man Stolze ohnehin nicht an – er steigt schließlich weiter aufs Motorrad. Nur die jährliche Motorrad-Tour des Feuerio-Senats wird wohl wegen des Coronavirus nicht stattfinden können. Für Stolze ist das schade, denn solche Veranstaltungen sind ihm wichtig. Seit er vor 22 Jahren die Leitung des mehr als 130 prominente Herren aus Wirtschaft und Politik umfassenden Kreises von Gönnern und kritischen Ratgebern von Mannheims größtem Karnevalsverein übernommen hat, leistet er Herkulesarbeit, um ihn zusammenzuhalten.

Stiller Helfer

Er will, dass sich die Runde das ganze Jahr trifft und zur Gemeinschaft wird, die nicht nur großzügig das Scheckbuch zückt – und das hat er in den 22 Jahren erreicht. Darüber hinaus ist er wichtiger, stiller Helfer des Feuerio an vielen weiteren Stellen. Nur die „Feuerio-Singers“, für die er viele Texte beisteuerte, gibt es leider nicht mehr.

Zwar musste der frühere Schüler des Karl-Friedrich-Gymnasiums, der bei der Deutschen Bank eine Lehre absolvierte und dann auf der Schönau den umsatzstärksten Großhandelsbetrieb für Fisch und Meeresfrüchte in Deutschland aufbaute, berufliche Rückschläge verkraften. Aber er hatte den Mut zu einem völligen Neuanfang und betreibt seither mit viel Erfolg weiter seinen Partyservice pwr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.04.2020