Chef der Stadtbibliothek will Bildung für alle Schichten

Wie sieht Ihr erster Arbeitstag als neuer Leiter der Mannheimer Stadtbibliothek in Corona-Zeiten aus? Stehen bei Ihnen den ganzen Tag Videokonferenzen auf dem Programm, um alle Mitarbeiter kennenzulernen?

Yilmaz Holtz-Ersahin: (lacht) Für mich ist das wirklich ein besonderer Tag mit sehr hoher Bedeutung. Ich treffe zunächst Stefanie Bachstein, die das Haus kommissarisch geleitet hat. Sie führt mich durch die Bibliothek. Anschließend folgt ein Begrüßungsgespräch mit Herrn Jahre, Leiter des Fachbereichs Bildung. Dann treffe ich einige Kollegen aus gesunder Distanz. Ich habe mir das Kennenlernen wirklich anders vorgestellt, aber zu einer großen Feier mit vielen Gesprächen kann es leider nicht kommen. Wir werden viele Dinge über Videokonferenzen machen müssen. Ich will aber jeden Einzelnen der mehr als 80 Kolleginnen und Kollegen kennenlernen, das wird dann eine ganze Weile dauern.

Sie waren zuletzt viele Jahre Leiter der interkulturellen Bibliothek der Stadtbibliothek Duisburg. Auch Mannheim ist eine Stadt der Vielfalt. Was reizt Sie besonders an der Quadratestadt?

Holtz-Ersahin: Ganz Deutschland ist seit seiner Entstehung ein Schmelztiegel der Kulturen, eine Oase der kulturellen Vielfalt, auch innerhalb der eigenen Kultur. Das schätze ich auch an Mannheim. Ich bin zudem absoluter Fan von Roger Willemsen, habe seine Arbeit immer verfolgt aus der Ferne. Er hat beim Neujahrsempfang 2012 eine Festrede gehalten, die ich seit dieser Zeit im Kopf habe. Er hat Mannheim als einen Lebensraum im empathischen Sinne beschrieben, gebaut nicht nur aus architektonischen Bauten, sondern aus Erinnerungen und Erfahrungen der Menschen.

Welche Erfahrungen haben Sie denn mit Mannheim?

Holtz-Ersahin: Es ist eine tolle Stadt, es gibt hier das Literaturfestival, Mannheim ist UNESCO Creative City of Music, das Spektrum der Kultur- und Kunstangebote hat mich immer hierher gezogen, auch weil ich viel musiziere. Jeder kennt auch das Nationaltheater oder das Jazzfestival Enjoy Jazz. Auch Mannheims Modell zur Umsetzung der UN-Habitat New Urban Agenda, also wie Mannheim 2030 aussehen will, begeistert mich, denn Klimaschutz liegt mir sehr am Herzen. Man verfolgt als Mitarbeiter im Literaturbetrieb oft die Reisen von literarischen Persönlichkeiten. Und der Weg von Schiller, Goethe oder eben Willemsen führt mich jetzt zu Ihnen.

Haben Sie auch schon den Stadtplan und die Anordnung der Quadrate studiert?

Holtz-Ersahin: Ich habe mich tatsächlich schon 2013 damit beschäftigt, als ich einen Workshop in Mannheim hatte und mein Zimmer gesucht habe. Es war sehr schwer, die Straße zu finden (lacht). Die Quadrate sind sehr interessant. Die Innenstadt sieht aus wie ein Hufeisen, das steht in der deutschen Kultur ja für Glück. Ich habe neulich von einer Kollegin ein Hufeisen zum Abschied bekommen. Das passt wirklich sehr gut zu meinem Start. Ich will alle Stadtteile mit dem Rad erkunden. Und ich liebe den Rhein, der Fluss ist eine Metapher für Heimat. Jetzt komme ich vom Rhein und der Ruhr zum Rhein und dem Neckar. Ich war schon öfter in Mannheim und der Region, im Schloss, am Wasserturm, doch egal, welche Städte man ringsherum besucht, ob man an der Weinstraße ist: Man kommt immer nach Mannheim zurück. Hier fühlt man sich wohl.

Sie treten Ihren neuen Job in einer spannenden Phase an, denn mitten in der Stadt entsteht ein Neubau, der unter Ihrer Regie nicht nur mit Büchern und Medien, sondern auch mit Leben gefüllt werden muss. Was wollen Sie dabei umsetzen?

Holtz-Ersahin: Mein Vorgänger, Bernd Schmid-Ruhe, und sein Team haben ein tolles Konzept erarbeitet. Und ich danke allen, die sich für mich entschieden haben, es gab schon bei den Vorgesprächen eine herzliche Aufnahme. Ein ganz wunderbares Angebot soll die „open library“ werden, ein Angebot, dass die Bibliothek 24 Stunden am Tag genutzt werden kann. Mit meinen Kolleginnen und Kollegen würde ich gerne noch mehr Angebote im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung kreieren. Eine grüne Bibliothek, eine Bibliothek der Nachhaltigkeit wäre toll. Wichtig wären mir auch Informationen zu den EU-Kulturen, eine Eurothek. Wir sollten die Bibliothek als lebendigen Ort der Demokratie gestalten. Ich bin überzeugt davon, dass Mannheim von einer früheren Volksbibliothek zu einer der modernsten Bibliotheken werden wird. Es gibt schon viele tolle Angebote, aber wir sollten bei der Umsetzung auch weiterhin vor allem die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger berücksichtigen. Ganz früher richtete sich eine Bibliothek an das Bildungsbürgertum, heute muss sie für alle Menschen sein. Die Digitalisierung schafft neue Möglichkeiten gerade für die bildungsfernen Schichten, ermöglicht die demokratische Teilhabe und kann Armut bekämpfen. Alle Schichten sollen in den Genuss von Bildungs- und Kulturangeboten kommen. Die Bibliotheken sollen sich als die so genannten dritte Orte transformieren, und dabei werde ich mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen gerade auch auf die Stadtteilbibliotheken konzentrieren, denn überall in der Stadt sollen die Bibliotheken als Treffpunkte, Lernorte und Orte zur kultur- und generationsübergreifenden Inspiration weiter gestaltet werden.

Und wie könnte man Menschen aller Schichten und Kulturen als Besucher gewinnen?

Holtz-Ersahin: Jeder soll die Möglichkeit haben, an Hochkultur zu kommen. Viele kennen sich nicht so gut mit der Schriftkultur aus. Aber wir haben zum Beispiel in Duisburg einfach unsere Dialog-Tische angeboten, denn beim Erzählen und Musizieren oder Tanzen können wir ein gemeinsames Wohnzimmer für die Menschen schaffen. Diese kommen nur, wenn sie wissen, dass sie willkommen sind. Migranten sollen in den Genuss des freien Zugangs zur Information kommen. Sie müssen wissen, dass es hier keine Zensur und Verbote gibt. Wir sind keine Kontrolleure, wir sind Dienstleister. Dieses Bild einer Bibliothek muss vermittelt werden. Viele haben auch Angst vor Kosten, aber außer der Jahresgebühr kostet es nichts. Hier gibt es bereits viele Angebote der Bibliothek, die mich von Anfang an begeistern. Es wird in der nächsten Zeit schwer, das alles umzusetzen, gemeinsames Tanzen und Musizieren kann nicht stattfinden. Aber wir werden es schaffen.

Stichwort Pandemie: Was kann eine Stadtbibliothek in diesen Zeiten leisten?

Holtz-Ersahin: Wir sind systemrelevant und versuchen weiterhin, die Menschen mit der „Bibliothek to go“ zu erreichen. So helfen wir Menschen, nicht zu vereinsamen. In Zeiten der Digitalisierung glauben viele Bürger, bei Google oder youtube alles zu finden. Aber das sind alles kommerzielle Unternehmen. Wir wollen den feinen Geschmack entwickeln. Eine Gesellschaft besteht nicht aus Rasse und Herkunft, sondern aus unterschiedlichen Geschmäckern, Identitätszugehörigkeiten und Milieus. Und bei der Entwicklung dieses feinen Geschmacks können wir helfen. Wir müssen einen Zugang zu den Dichtern und Denkern schaffen. Wir sind einer der wichtigsten Orte zum Schutz des kulturellen Erbes. Gerade in einer zunehmend digitalisierten Welt brauchen wir Bibliotheken, die das Wissen dokumentieren und gefiltert zugänglich machen. Und dazu gibt es tolle Kolleginnen und Kollegen, die schon seit Jahren den Bestand und das vielfältige Veranstaltungsangebot managen.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 31.01.2021