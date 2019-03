Chefin im Pflegedienst ohne Papiere

Um 9 Uhr beginnt am heutigen Donnerstag die Verhandlung gegen eine 51-jährige Frau, die in Mannheim einen Pflegedienst leitete, ohne die dafür notwendige Ausbildung gemacht zu haben. Mit gefälschten Qualifikationsnachweisen soll sie von Oktober 2013 bis Ende September 2014 als Inhaberin und Geschäftsführerin den ambulanten Pflegedienst in Mannheim betrieben haben. Um die Tätigkeit des Pflegedienstes aufzunehmen und die Zulassung zur Erbringung von Leistungen der häuslichen Krankenpflege und Haushaltshilfe zu erhalten, habe die Frau dem Verband der Ersatzkassen mehrere gefälschte Dokumente vorgelegt. Im Rahmen einer Prüfung des medizinischen Dienstes der Krankenkassen sei der Betrug aufgeflogen, schreibt das Amtsgericht. Insgesamt soll den betroffenen Pflegekassen ein Gesamtvermögensschaden in Höhe von mehr als 64 000 Euro entstanden sein. Der Prozess findet in Saal 032 im Amtsgericht statt. abo

