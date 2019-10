Cher begeistert rund 9000 Fans mit üppiger Show

Ihre enorme Wandlungsfähigkeit hat US-Sängerin Cher am Freitagabend schon im Intro zu ihrer Show in der fast ausverkauften Mannheimer SAP Arena demonstriert: In rasender Geschwindigkeit flackern Bilder aus ihrer nicht nur kleidungstechnisch bunten Weltkarriere über die riesigen Leinwände im Rücken der gigantischen Bühne. Das spiegelt sich auch im Programm des opulent inszenierten Konzerts der stimmstarken 73-Jährigen: Es startet wuchtig mit dem relativ aktuellen „Woman’s World“ (2013) und dem Hit „Strong Enough“ (1999), deckt natürlich ihre Anfangszeit als Teil des Erfolgsduos Sonny & Cher ab Mitte der 1960er Jahre ab und bietet auch einige der Abba-Interpretationen vom 2018 erschienenen Album „Dancing Queen“ (eine ausführliche Besprechung folgt im Kulturteil). jpk

© Mannheimer Morgen, Samstag, 12.10.2019