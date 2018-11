China-Experte als Diskussionsgast

Die Arbeitsgemeinschaft 60 Plus der SPD Mannheim lädt am heutigen Mittwoch zum Vortrag „China quo vadis? Supermacht ohne Menschenrechte“ein. Beginn: 15 Uhr, im Haus der AWO (AWO-Saal), Murgstraße 4-6. Der China-Experte der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM), Hubert Körper, fragt: Was hat sich in China in den vergangenen Jahren getan, wie ist die aktuelle Situation und was ist zu hoffen für die nächste Zeit? „China ist eines der bedeutendsten Länder weltweit. Trotzdem bleibt der Umgang mit Menschenrechten in diesem Land unzureichend“, heißt es in der Ankündigung. Alle Gäste seien nach Körpers Ausführungen zur Diskussion eingeladen. abo

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018