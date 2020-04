Chinesische Partnerstädte liefern Schutzmasken für Mannheim

Im amerikanisch-chinesischen Handels-streit herrscht „Waffenstillstand“. © dpa

Mannheim.Medizinische Schutzmasken zählen zu den wichtigstenen Gegenständen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie und sind derzeit weltweit schwer zu erwerben. Um die begehrte Ware ist ein harter Kampf ausgebrochen, die Schutzausrüstung wird überall knapp - auch in Mannheim. Hilfe kommt aus China. Mannheims chinesische Partnerstädte helfen laut einer Pressemitteilung der Stadt bei der Beschaffung des derzeit raren Guts aus. Eine erste Tranche von insgesamt 120.000 Stück wurde demnach bereits am Donnerstag am Universitätsklinikum angeliefert, nachdem diese von Qingdao über Peking nach Deutschland transportiert wurden.

Oberbürgermeister bat um Hilfe

„Es freut mich sehr, dass unsere Städtepartnerschaft mit Qingdao in China nun dazu geführt hat, dass wir eine große Anzahl an Mund-Nase-Schutzmasken für Mannheim beschaffen konnten“, erklärte Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz. Initiiert wurde das Projekt vom Fachbereich Internationales der Stadt Mannheim in enger Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Ersten Bürgermeister der Stadt Mannheim und Ehrenbürger von Qingdao, Norbert Egger. Nachdem sich auch in Mannheim ein Engpass an medizinischer Schutzausrüstung abzeichnete, hatte sich Kurz an die beiden chinesischen Partnerstädte mit der Bitte gewandt, den Kontakt zu chinesischen Herstellern von Schutzmasken herzustellen, die den europäischen Standards entsprechen.

In Kontakt mit weiteren chinesischen Partnern

Aktuell steht die Stadt Mannheim nach eigenen Angaben mit verschiedenen weiteren chinesischen Partnern in Kontakt, um weitere Lieferungen in den kommenden Tagen und Wochen zu ermöglichen. Auch die Partnerstadt Zhenjiang hat zugesagt, Mannheim bei der Beschaffung der dringend benötigten Schutzausrüstung zu unterstützen.