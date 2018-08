Chinesisches Kinder-Ensemble beim Seebühnenzauber

Anzeige

Bereits zum dritten Mal setzt das chinesische Kindertanz- und Gesangsensemble Xiao Bai Fan sein kleines weißes Segel, um von Qingdao nach Mannheim zu reisen. Im Rahmen eines dreitägigen Aufenthalts in der Partnerstadt gibt es am Samstag, 4. August, 15 Uhr, einen farbenprächtigen Gastauftritt der 30 Kinder beim Seebühnenzauber im Luisenpark. Eine Stunde vor der Show findet mit einer Kunstschülerklasse, die das Projekt begleitet, eine gemeinsame interaktive Kartonmalaktion mit Kindern statt. Für den Auftritt verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Seebühnenzauber“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. Karten zu 10 bis 13 Euro gibt es auch unter der Ticket-Hotline 06 21/41 00 50, am Luisenpark-Ticketservice, Gartenschauweg 12, im Internet bei www.eventim.de, in den Kundenforen des „Mannheimer Morgen“ (06 21/10 10 11) sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. tan