Chirurgie kämpft um Nachwuchs

Üblicherweise wird in Abschiedsvorlesungen die Vergangenheit ausgeleuchtet – vor allem wenn ein langjähriger Klinikleiter reichlich Erfolge vorzuweisen hat. Stefan Post, 20 Jahre Chirurgie-Chef und Ordinarius an der Universitätsmedizin Mannheim (UMM), richtete seinen Blick in die ungewisse Zukunft einer medizinischen Königsdisziplin, der Nachwuchsprobleme zu schaffen machen – was auch Ärzte beim Kongress der Gesellschaft für Chirurgie in Berlin umtreibt.

Eigentlich wollte Stefan Post, der 1988 im Alter von 43 Jahren die Chirurgie samt Lehrstuhl übernommen hat, seine letzte Vorlesung im großen Hörsaal halten. Der Andrang war aber so überwältigend, dass die Veranstaltung ins Casino verlegt wurde. „Chirurgie und Lebensqualität“ – dieses angekündigte Thema ließ vermuten, dass der Operateur („Ich wusste schon als Jugendlicher, dass ich Bauchchirurg werden wollte“) über die Chancen neuer OP-Methoden für Patienten spricht.

Leidenschaft am Skalpell

Post setzte sich freilich mit den Vorstellungen von Lebensqualität junger Mediziner auseinander. Motto: „lebenswerte Chirurgie“ – auch für jene, die zwar mit Leidenschaft zum Skalpell greifen, aber jenseits des Berufes auch Mutter oder Vater aus Leidenschaft sein wollen. Dass nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA immer weniger Nachwuchsärzte bereit sind, ein Fach zu wählen, in dem die 60-Stunden-Woche keine Ausnahme und die Burn-Out-Quote erschreckend hoch ist, belegen Studien.