Chorsingen beim Bierchen beliebt

Der Kneipenchor Mannheim lädt am Mittwoch, 11. März, zur Probe anlässlich des einjährigen Bestehens ein. Vor einem Jahr, am 20. März 2019, gründete die Musikstudentin Katharina Hack den Chor mit der ersten Probe. 60 Teilnehmer haben teilgenommen und mitgesungen. Seitdem bietet die 25-Jährige einmal im Monat ein offenes Singen im Eichbaum-Brauhaus an. Bei einem Feierabend-Bierchen werden deutsche und englische Pop-und Rocksongs angestimmt, ohne dass Noten-Kenntnisse oder musikalische Vorbildung erforderlich wären. Neue Gesichter, die Spaß am Singen haben, sind jederzeit willkommen. Der Eintritt ist frei. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020