Chris Rihm diskutiert entspannt mit

Von „Um Gottes willen“, wie Claudia Reffert schreibt, bis „Im Herzen ist er schon lange grün“ (Micha Marflow) reichen die Reaktionen auf den Fraktions- und Parteiwechsel des Stadtrats Chris Rihm (von der CDU zu den Grünen) auf der Facebook-Seite des „MM“. Gerhard Lösel kommentiert: „Tut mir leid, ein Wechsel zu den Grünen ist die falsche Richtung.“

Karlheinz Paskuda hält dagegen: „Das ist gut so. Und die Grünen können sich im Nachhinein freuen, dass sie Hornung losgeworden sind und jetzt einen ehrlichen Mitstreiter haben. Ein wahrlich guter Tausch.“ Paskuda, der früher im Forum der Jugend politische Bildungsarbeit betrieb, ist vielfältig engagiert, unter anderem bei der Linkspartei. Er spielt in seinem Post auf den Wechsel Thomas Hornungs zur CDU im Jahr 2017 an.

„Das Schöne an der Demokratie“

Björn Wolfmüller schreibt: „Es bleibt wahrscheinlich wenig übrig bei dem Mannheimer CDU-Sumpf. Da liest man ja nur negative Schlagzeilen.“ Marcus Woida findet, dies sei ein Fall für das Satire-Magazin „Extra 3“: „Ein Reisebürobetreiber wechselt zu den Grünen. Das kann sich kein Kabarettist ausdenken.“ Erich Seppich wittert gar „Betrug am Wähler“, er findet „man darf dann das für eine Partei errungene Mandat nicht mitnehmen.“ Man darf es doch, und Leser Mario Wolski erinnert an den Wechsel Thomas Hornungs: „Hat die CDU nicht vor kurzem erst einen Grünen geerbt?“

Stadtrat Chris Rihm, der sich selbst an der Diskussion beteiligte, kommentiert – entspannt, wie es seine Art ist – die Einträge so: „Letztendlich darf sich jeder sein eigenes Bild machen und es auch gut oder nicht gut, glaubwürdig oder unglaubwürdig finden. Es ist sogar erlaubt, mich nicht ernst zu nehmen – das ist das Schöne an der Demokratie – jeder darf und soll seine Meinung äußern können.“ lang

