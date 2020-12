Christ soll kandidieren

Der CDU-Kreisvorstand hat Lennart Christ (22) aus Wallstadt als neuen Landtagskandidaten für den Wahlkreis Mannheim Nord vorgeschlagen. Der JU-Kreisvorsitzende war zuvor Ersatzkandidat und soll nun auf Chris Rihm folgen, der im November auf seine Kandidatur verzichtete. Christs Ersatzkandidatin wiederum soll Karin Urbansky (50) aus der Neckarstadt werden.

Die Wahlkreismitgliederversammlung findet am 5. Dezember, 11 Uhr, im Freien auf der Seppl-Herberger-Sportanlage (Waldhof) statt. Es handelt sich laut CDU um eine nach Wahlgesetz vorgeschriebene Veranstaltung, die nicht unter das Veranstaltungsverbot der Coronaverordnung des Landes fällt. CDU-Mitglieder müssen sich nicht anmelden. Nicht-CDU-Mitglieder benötigen eine vorherige und bestätigte Anmeldung (E-Mail an mareike.pilz@cdumannheim.de).

„Auch nach dem personellen Wechsel bleibt unser Anspruch bestehen: Die CDU will bei der Landtagswahl im März 2021 in Mannheim beide Wahlkreise gewinnen.“ So kommentiert der CDU-Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel den Beschluss des Parteivorstandes, Christ und Urbansky den Mitgliedern zur Nominierung für den Nord-Wahlkreis vorzuschlagen. Die Neunominierung war notwendig geworden, weil der nominierte Kandidat Chris Rihm zurückgetreten war (wir berichteten). Er war nach Einsichtnahme von Unterlagen und Kontoauszügen in der Kreisgeschäftsstelle mit sofortiger Wirkung als stellvertretender Kreisvorsitzender zurückgetreten. Dann verließ er die Gemeinderatsfraktion und verzichtete auf die Kandidatur zur Landtagswahl. stp

