Christian Hehl nicht mehr auf Platz 1 der NPD-Liste

Mannheim.NPD-Stadtrat Christian Hehl tritt diesmal bei der Kommunalwahl auf Listenplatz 2 an. Vor fünf Jahren hatte die rechtsextreme Partei mit 1,1 Prozent der Stimmen einen Sitz im Gemeinderat geholt. Der ging an Hehl als damaligen Spitzenkandidaten. Diesmal erklärte der 49-Jährige laut einer am Mittwoch von der NPD verschickten Pressemitteilung, er gehe freiwillig zurück auf Platz 2 – um damit den Willen zu bekunden, bei der Wahl am 26. Mai mindestens zwei Mandate zu bekommen.

Bademeister bei der Stadt

Die Liste der NPD wird nun von dem Studenten Jonathan Stumpf angeführt, der unter dem Namen „Johannes Scharf“ in der rechten Szene vor allem als Autor bekannt ist. 2017 hielt er vor der Mannheimer NPD einen Vortrag mit dem Titel „Biologisch korrekt statt politisch korrekt“. Nach „MM“-Informationen war er im vergangenen Sommer bei der Stadt Mannheim als Bademeister im Herzogenriedbad angestellt. Für diese Saison soll er keinen Vertrag mehr haben. Auf Anfrage konnte dazu Jan Krasko, der Sprecher des für die Bäder zuständigen Bau- und Sportdezernats, am Mittwoch nur sagen: „Wir prüfen den Sachverhalt unter allen Aspekten.“

Insgesamt hat die NPD nach eigenen Angaben 17 Kandidaten für die Kommunalwahl nominiert. Stumpf und Hehl seien einstimmig auf ihre Plätze gewählt worden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019