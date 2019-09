Christian Wulff spricht am 3. Oktober in Mannheim

Der frühere Bundespräsident Christian Wulff (Bild) spricht am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, im Rittersaal des Schlosses. Eingeladen haben ihn die Kreisverbände Mannheim und Ludwigshafen der CDU, die seit 1990 diesen Tag gemeinsam mit einem öffentlichen Empfang begehen. Es ist die einzige Veranstaltung dieser Art am Nationalfeiertag in der Stadt und in der Region.

„Ich freue

...