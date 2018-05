Christof Hettich: Keine unrealistischen Erwartungen schaffen

Anzeige

Für die Stadt Mannheim wie auch für die Unternehmen der Region ist es wichtig, ein attraktives, vielseitiges Angebot für Beruf und Freizeit zu schaffen, damit es immer wieder gelingt, die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Familien zu gewinnen und zu halten. Das Nationaltheater ist hier gerade in seiner Vielseitigkeit und als Vier-Spartenhaus eine wichtige Einheit. Für die Wirtschaft ist das von großer Bedeutung. Wer in der aktuellen Situation einen Neubau fordert, schafft Erwartungen, die nicht realistisch sind. Neben der ohnehin schon riesigen und noch ungelösten Finanzierungsfrage würde noch weitergehender Finanzbedarf geschaffen und die Umsetzung noch mehr in dann ungewisse Zukunft geschoben. Das kann das Nationaltheater als Vier-Spartenhaus gefährden.

Christof Hettich, Rechtsanwalt, Vorstandsvorsitzender SRH-Gruppe