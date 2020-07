„Christoph 53“ bleibt in Neuostheim – nur tagsüber

Mal enttäuscht, mal erleichtert – derart unterschiedlich fallen die Reaktionen aus: „Christoph 53“, der in Neuostheim stationierte Rettungshubschrauber, bleibt Mannheim zwar erhalten. Die Hoffnung, dass der Standort zu einer rund um die Uhr besetzten Station aufgewertet wird, erfüllt sich dagegen nicht. Das ist das Ergebnis des neuen Gutachtens zur Luftrettung, das die Landesregierung am Montag vorgestellt hat (wir berichteten).

Insbesondere das Universitätsklinikum und der SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch hatten darum gekämpft, dass der – bislang nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang startklare – Mannheimer Helikopter künftig 24 Stunden abheben kann. Nun bestätigten die Gutachter zwar den Bedarf für eine zweite rund um die Uhr besetzte Station in Baden-Württemberg neben Villingen-Schwenningen, wählten dafür aber den DRF-Standort „Christoph 51“ im Norden Stuttgarts.

„Ich bedauere das extrem“, so Thomas Schaible, Direktor der Klinik für Neonatologie (Neugeborenenmedizin) der Universitätsmedizin Mannheim. Schaible und sein Team sind auf die Versorgung von Frühchen und lungenkranken Kleinkindern spezialisiert.

Einmal pro Woche mindestens muss er kleine Patienten mit dem Hubschrauber holen, „da geht es um Eile, da geht es um Lebensrettung, und zwei Drittel der Einsätze sind nachts, und da müssen wir jetzt weiter auf Nürnberg zugreifen“, seufzt Schaible – denn da steht die nächste 24-Stunden-Maschine. Er bedauert, dass die Gutachter sich nicht einmal im Klinikum erkundigt hätten. „Wir wurden gar nicht gefragt“, so Schaible. Man habe nur Einsatzzahlen ausgewertet, „aber im Schwarzwald holt man halt den Hubschrauber, weil es in der Fläche nicht genug Rettungswagen gibt, doch da geht es nicht immer um Lungenversagen“, gibt er zu Bedenken. „Baden-Württemberg will halt im Rettungsdienst immer sparsam sein“, kritisiert er.

Land hat Bedarf erkannt

Andererseits ist Schaible „froh, dass wir wenigstens tagsüber weiter einen Helikopter haben“. Es gab nämlich die Überlegung, die Station in Neuostheim aufzulösen und die Maschine nach Sinsheim oder Mosbach zu verlegen. „Das wäre für Mannheim ganz bitter und ein Rückschlag beim Bemühen gewesen, den Rettungsdienst schneller zu machen – deshalb haben wir da früh interveniert“, so Erster Bürgermeister Christian Specht. „Da habe ich mir große Sorgen gemacht, das wäre für uns als Klinikum und die Region heftig gewesen“, bekräftigt Tim Viergutz von der Sprechergruppe der Leitenden Notärzte, zugleich stellvertretender Chef für Anästhesiologie und Intensivmedizin am Uniklinikum.

Dass die Aufwertung zur 24-Stunden-Station nicht geklappt hat, findet er auch „sehr schade“. Aber immerhin habe das Land erkannt, dass es nachts weiteren Bedarf gebe. „Das ist ein dynamischer Prozess. Ich denke, dass auf Dauer auch zwei Hubschrauber nicht ausreichen. Ich habe da Hoffnung, da muss man am Ball bleiben“, so Viergutz.

Das verspricht die Politik. Weirauch will die Standort-Entscheidung, die ihn „schwer enttäuscht“, im Landtag zur Sprache zu bringen. „Durch die Entscheidung für Stuttgart gehen wir nicht nur leer aus, sondern die Metropolregion kann auch künftig bei einem nächtlichen Notfall nicht in dem von den Gutachtern definierten Zeitkorridor von maximal 30 Minuten angeflogen werden“, schimpft Weirauch: „Offenbar ist es für die grün-schwarze Landesregierung zu verschmerzen, in der Metropolregion vom selbst gesteckten Ziel abzuweichen.“

CDU-Stadtrat Chris Rihm hat als ehrenamtlicher Einsatzleiter Rettungsdienst „schon oft nachts Szenarien erlebt, gerade bei Autobahnunfällen, wo man einen Hubschrauber gebraucht hätte“. Gerade nachts bringe ein Helikopter, weil weniger Rettungswagen bereit stünden, Zeitvorteile und einen schonenden Patiententransport. Rihm fordert das Land daher auf, den Mannheimer Standort, der in der Nähe von zwei renommierten Universitätskliniken liege, „nachhaltig zu stärken und weiter auszubauen“. „Christoph 53“ ganz abzuziehen, wäre „völlig undenkbar“ gewesen, so Rihm.

