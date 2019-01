Christoph Sonntag entlarvt Trends

Kabarettist Christoph Sonntag gibt in seiner neuen Liveshow den „Trend-Jägermeister“: Jeden Tag wird ein neuer Trend durchs Dorf und durch die Stadt gejagt. Der muss dabei nicht besser sein, sondern nur „trendy“. Damit alle und jeder angesagt bleibt, checkt Christoph Sonntag jeden Trend auf Zeitgeist, Hip- und Coolness. Das ist entlarvend, meist peinlich für den Trend und immer zum Totlachen. Außerdem gibt’s das Schärfste aus Sonntags TV-Show „Bruder Christophorus“. Für den Auftritt am Mittwoch, 16. Januar, um 20 Uhr im Capitol verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Sonntag“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Montag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok

