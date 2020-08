Christopher Street Day in Mannheim: Fußgänger- und Fahrraddemo startet ab 15 Uhr

Mannheim.Tausende bunt gekleidete Menschen dicht an dicht, schräge Kleidung, Partystimmung und viele Umarmungen - so verlief der Christopher Street Day (CSD) in den vergangenen Jahren in vielen deutschen Städten - auch in Mannheim. Das ist wegen Corona in diesem Jahr anders: Gefeiert wird nicht wie üblich – sondern mit Abstand.

Am Samstagnachmittag findet eine Demonstration zu Fuß sowie eine Fahrraddemo statt. Im Ehrenhof am Schloss wird es eine Abschlusskundgebung geben. CSD-Bändchen gibt es gegen eine Spende von mindestens 2 Euro.

Organisiert wird das Ganze vom gemeinnützigen Verein CSD Rhein Neckar. Der bietet auch zwei Internetaktionen an: Zum einen können Teilnehmende unter dem Motto „Ich bin CSD“/„Liebe ist nicht heilbar“ Fotos (Querformat!) und kurze Videos mit Bezug zum Motto und eventuell mit eigenen Forderungen oder „queerer“ Fahne hochladen. Näheres dazu und einen Link zum Hochladen gibt es auf der Vereinshomepage. Weiter wünscht der Verein, dass möglichst viele Menschen an diesem Tag die Regenbogenflagge zeigen, um sich so zu Vielfalt zu bekennen und Solidarität zu zeigen.