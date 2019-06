Unter dem Motto „Jesus begeistert!“ findet der diesjährige Christustag an Fronleichnam, Donnerstag, 20. Juni, von 10 bis 13 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche in der Neckarstadt statt. Neben Pfarrer Herbert Burger wird auch der ehemalige Generalsekretär des CVJM-Verbands in Deutschland, Ulrich Parzany (Bild), vor Ort sein und seine Bibelarbeit über das Thema „Jesus begeistert die Ängstlichen“ vorstellen. Im Anschluss daran haben die Teilnehmer die Möglichkeit, einen von drei Workshops zu besuchen. Auch Kinder können an einem gesonderten Christustag im Gemeindehaus teilnehmen. Weitere Informationen gibt es online unter www.christustag.de und www.paul-gerhardt.de. val (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.06.2019