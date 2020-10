Cinema Quadrat und REM machen "The Day after Tomorrow" zu Diskussionsthema

Mannheim.Die Abendakademie zeigt in Zusammenarbeit mit dem Cinema Quadrat den Blockbuster „The Day after Tomorrow“ von Roland Emmerich, der sich mit dem Klimawandel befasst. Er ist zu sehen am Mittwoch, 14. Oktober, 19 Uhr im Cinema Quadrat in K 1, 2. Der Film aus dem Jahr 2004 gilt als filmischer Begründer des Genres „Climate Fiction“, welches sich, in Anlehnung an den Begriff Science Fiction, mit möglichen Folgen des Klimawandels künstlerisch auseinandersetzt. Wie realistisch das gezeigte Szenario ist, diskutieren im Anschluss Wilfried Rosendahl, Direktor der Reiss-Engelhorn-Museen, sowie Kino-Leiter Peter Bär. Eintritt acht, ermäßigt sechs Euro. Informationen unter Tel. 0621 1076 150.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.10.2020