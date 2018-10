"Classics" zu Haftstrafen verurteilt

Drei junge Männer, die der Mannheimer Jugendbande "Classics" zugerechnet werden, sind wegen eines bewaffneten Überfalls auf zwei Pizzaboten zu Haftstrafen verurteilt worden. Das Landgericht verhängte gegen einen 19-Jährigen, der bereits mehrere Vorstrafen hat, am Donnerstag drei Jahre und acht Monate Haft. Ein Gleichaltriger bekam drei Jahre und drei Monate, hier wurde eine kürzlich vom Amtsgericht in einem anderen Fall verhängte Strafe miteingerechnet. Ein 18-Jähriger erhielt drei Jahre. Er wurde als Einziger nicht nur wegen schweren Raubes verurteilt, sondern auch wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte mit vorsätzlicher Körperverletzung. Aus Gründen des Jugendschutzes war die Öffentlichkeit von dem Prozess ausgeschlossen worden. Nur das Strafmaß wurde nun bekanntgegeben.

Nach Überzeugung des Gerichts gaben die Verurteilten am 25. Januar dieses Jahres gegen halb zwei in der Nacht telefonisch eine Pizza-Bestellung auf. Ein 34-Jähriger, der die Pizza auf die Schönau brachte, wurde vor der genannten Adresse von mehreren Jugendlichen mit Schusswaffen bedroht und ausgeraubt. In seiner Geldbörse befanden sich rund 800 Euro. Ein 41-Jähriger, der zunächst im Wagen gewartet hatte, wollte seinem Kollegen zu Hilfe kommen. Darauf sollen ihm die Täter auch im eine Schusswaffe an den Kopf gehalten und ihm die seine Brieftasche mit rund 280 Euro gestohlen haben. Auch die Thermobox mit der Pizza wurde entwendet.