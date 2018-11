Cleverlinge helfen Viertklässlern

Viele Schüler haben Probleme, wenn sie von der vierten Klasse in eine weiterführende Schule wechseln. Schon im Vorfeld des Übergangs setzen deshalb die Mannheimer Cleverlinge an. Dahinter verbirgt sich ein Mentorenprogramm, bei dem der städtische Fachbereich Bildung und die gemeinnützige Gesellschaft Kinderhelden zusammenarbeiten.

Im September starteten die Cleverlinge in ihr viertes Jahr, rund 30 Mentoren begleiten Viertklässler und versuchen, sie in ihrem Selbstwertgefühl zu stärken. Aktuell ins Programm aufgenommen wurden sowohl die Johannes-Kepler- als auch die Vogelstang-Grundschule. Für die Vogelstang sucht die Stadt derzeit noch weitere Ehrenamtliche, die bereit sind, als Mentoren mit Schülern jeweils ein Tandempaar zu bilden.

Ein Schuljahr lang treffen sich die Tandems zwei bis drei Stunden pro Woche, machen zusammen Hausaufgaben und gestalten gemeinsam ihre Freizeit. Die individuelle Betreuung hat unter anderem das Ziel, den Grundschülern Spaß am Sprachgebrauch zu vermitteln. Der Erfolg des Programms, so die Stadt, werde „nicht nur durch die positiven Rückmeldungen aller Beteiligten bestätigt, sondern auch durch die Ergebnisse der begleitenden Evaluation bekräftigt“.

Leistungen deutlich verbessert

Demnach konnten sich Kinder, deren Schwerpunkt in der Deutschförderung lag, in ihren Leistungen verbessern. „Auch in Mathematik konnte eine positive Veränderung bei den Noten festgestellt werden“, bilanziert die Stadt. Die positive Entwicklung der Kinder spiegele sich jedoch nicht nur in den Noten wider, „sondern auch die Sprachkompetenz, das Selbstbild und das Leistungsniveau der Kinder verbessern sich nach Einschätzung aller Befragten aufgrund der individuellen Betreuung und Kontinuität des Mentorenprogramms“. bhr

