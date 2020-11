Climathon-Hackathon wird abgesagt - Vorträge finden statt

Mannheim.Auch in diesem Jahr sollte es wieder einen Climathon in Mannheim geben. Der 40-Stunden-Hackathon war von Freitag, 13. bis Sonntag, 15. November 2020 geplant. Aufgrund der neuen Rahmenbedingungen aus der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg haben die Verantwortlichen nun entschieden, die Veranstaltung für dieses Jahr abzusagen. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Die im Vorlauf geplanten wöchentlichen Vorträge finden nun gebündelt an diesem Freitag, 06. November, von 17 bis 18.30 Uhr statt.

Informationen über den Ablauf und die Anmeldung zu den Vorträgen gibt es über die Climathon-Homepage climathon.hackerstolz.de/climathon2020ma.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.11.2020