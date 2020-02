Clowntheater um den Generationenwechsel

Thema ist der Generationenwechsel – mit all seinen Reibungspunkten, Chancen und Problemen. Was wollen die einen, was wünschen sich die anderen, wo entstehen Synergien, wo klaffen die Abgründe? Das alles prallt in Gardi Hutters neuer Inszenierung aufeinander. Für sein Clowntheater „Gaia Gaudi“ am Freitag, 7. Februar, im Capitol verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Dienstag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichend aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Hutter“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Mittwoch zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok (Bild: Illigen)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.02.2020