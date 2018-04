Codewort „Luisa“ bringt Hilfe

Präsentieren das Plakat (v.l): Renate Kraus (Frauennotruf Heidelberg), Martina Schwarz (Mädchennotruf Mannheim), Sophia Schreiber (Präventionsarbeiterin Frauennotruf Heidelberg), Zoan Brändle (Verband Eventkultur), Julia Blehr und Verena Braun (Psychologinnen beim Mädchennotruf Mannheim). © cvs

„Ist Luisa hier?“ Mit dieser einfachen Frage sollen sich Mädchen und Frauen in Zukunft vor sexueller Belästigung in Lokalen, Clubs und Diskotheken schützen können. Das ist zumindest der Plan des Frauennotrufs Heidelberg und des Mädchennotrufs in Mannheim.

Denn ungewollte und unpassende Anmache sei weit verbreitet: Europaweite Studien zeigen, dass mehr als die Hälfte aller Frauen über 20

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.04.2018