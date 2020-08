Codier-Aktion geht weiter

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Mannheim bietet wieder die Fahrrad-Codierung zum Diebstahlschutz an. Der nächste Codier-Termin ist am Mittwoch, 5. August, von 16 bis 18 Uhr bei der Fahrrad-Werkstatt im Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof.

Mitzubringen sind Personalausweis und Kaufbeleg mit Rahmennummer. Ist kein Kaufbeleg vorhanden, kann der Eigentümer des Fahrrades mit einer eidesstattlichen Erklärung die Codierung vornehmen lassen.

Codieren dient der Zuordnung eines Fahrrads zum Besitzer. Dies ist vor allem im Fall eines Diebstahls hilfreich. Auch hat der erkennbare Code am Rad eine abschreckende Wirkung auf mögliche Diebe. Die Codierung eines Fahrrades kostet 15 Euro, für ADFC-Mitglieder 8 Euro und die zusätzliche Codierung eines Akkus 5 Euro. Weitere Informationen unter Telefon 0621/9766093 oder 01575/1307128. bcn

© Mannheimer Morgen, Montag, 03.08.2020