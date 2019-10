Codier-Aktionen und Fahrradtouren

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) bietet diese Woche zwei Codier-Aktionen und mehrere Fahrradtouren. Die Codier-Aktionen finden am Donnerstag, 3. Oktober, zwischen 16 und 18 Uhr im MPB-Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof und am Samstag, 5. Oktober, von 11 bis 14 Uhr in der Casterfeldstraße 40-44 statt. Fahrradbesitzer müssen ihren Personalausweis und den Kaufbeleg inklusive Rahmennummer vorlegen. Codierte Fahrräder lassen sich anhand der Prägung am Rahmen ihrem Eigentümer zuordnen, was hilft, sie vor Diebstahl zu schützen. Auf drei Radtouren führt der ADFC außerdem durch die Region. Je eine führt am Donnerstag, 3. Oktober, von Mannheim durch die Südpfalz und von Ludwigshafen nach Wachenheim. Am Sonntag, 6. Oktober, folgt eine Rundradtour von Mannheim über die Kuralpe und Bensheim. apt

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.10.2019