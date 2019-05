Codierung und Entdeckungstour

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC), bietet für heute, Mittwoch, 8. Mai bei der Werkstatt im MPB-Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof sowie für Donnerstag, 9. Mai bei Radsport-Altig, in der Lenaustraße 14, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr eine Fahrrad-Codierung an. Durch die Aktion sollen Diebstähle vermieden und die Aufklärungsrate erhöht werden. Die Anmeldung ist jeweils bis 17.30 Uhr möglich. Mitzubringen sind Personalausweis und Kaufbeleg des Fahrrades.

Für Sonntag, 12. Mai, lädt der ADFC zu einer geführten Radtour ein. Es ist eine rund dreistündige Fahrt für neue und alte Mannheimer, die ihre Stadt mit dem Rad kennenlernen möchten. Thema sind die Stadtteile Käfertal und die Gartenstadt sowie die Bauhausmoderne in der Quadratestadt. Die etwa 25 Kilometer lange Tour startet um 14 Uhr am Wasserturm. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. mai/red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.05.2019