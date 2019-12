Cola-Ball in Feudenheim – einmal mehr mit den Thunderbirds

Zur Weihnachtszeit 1962 hatten sie ihren ersten Auftritt überhaupt – die Thunderbirds. Und noch immer steht die Band auf der Bühne. Beim Cola-Ball von Joachim Schäfer in der Feudenheimer Kulturhalle am Montag, 23. Dezember, spielen die Thunderbirds wieder Klassiker aus den 1960ern: Shadows, Beatles, Stones, Kinks, Spencer Davis Group und viele andere. Im Foyer legt DJ Jürgen Müller auf. Los geht’s um 19 Uhr. Für den Cola-Ball verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Freitag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen und das Stichwort „Cola-Ball“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Montag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. red/lok

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019