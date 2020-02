Collagen zum Thema Tod

Von diesem Montag an und noch bis 5. April präsentiert die Erlöserkirche in Seckenheim (Seckenheimer Hauptstraße 135) die Ausstellung „Stelldichein mit dem Tod“ mit Collagen der Mannheimer Künstlerin Kike. Begleitet wird die Schau von einem Veranstaltungsprogramm.

Auf das „Stelldichein mit dem Tod“, so Gemeindepfarrer Helmut Krüger, könne man sich einstellen. Zur Auseinandersetzung mit Leben und Sterben regt Kike an. Mit der Realität setzt sie sich mit Papier, Schere, Cutter und Klebstoff ausein-ander. Ihre Collagen erzählen vom Miteinander zwischen Leben und Tod. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr. Samsstags und sonntags ist die Schau von 11 bis 18 Uhr zu sehen.

Am Mittwoch, 19. Februar, geht es im Begleitprogramm von 19 Uhr an um Hilde Domin. Die 2006 gestorbene Domin lebte in Heidelberg und zählt zu den bedeutendsten Lyrikerinnen Deutschlands. Marion Tauschwitz – Vertraute, Freundin und Biografin der Schriftstellerin – spricht. Die Musik an diesem Abend kommt von Metin Haboglu.

