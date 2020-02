Collini-Center Mannheim: „Statt grauer Betonburgen besser Grünterrassen“

Mannheim.Noch mehr Büroräume? Wäre es mal nicht angebracht, mehr bezahlbare Wohnflächen zu beschaffen? Mit Skepsis, teils mit Ablehnung aber auch mit Zustimmung zu den Plänen der Stadt, das Collini-Areal neu zu gestalten, reagieren Leser des „Mannheimer Morgen“ auf der Facebook-Seite der Zeitung.

Dennis Ulas, Bezirksbeirat der Linken in der Neckarstadt-Ost, begrüßt jedenfalls das Vorhaben als „gelungenen Entwurf, der einerseits einen guten Übergang zwischen Collini-Wohnturm und der angrenzenden Bebauung bildet und andererseits neue Freiflächen schafft“. Und dank des vom Gemeinderat mit knapper Mehrheit beschlossenen 12-Punkte-Programms für bezahlbaren Wohnraum werde ja bei 30 Prozent der Wohnungen die Sozialquote gelten. Neben preisgünstigem Wohnraum „wird hier auch eine Kindertagesstätte errichtet“, unterstreicht SPD-Fraktionschef Ralf Eisenhauer.

Siegerentwurf vorgestellt

Die Stadt hatte am vergangenen Freitag die Wettbewerbsergebnisse und den Siegerentwurf für das Gelände am Neckar vorgestellt. Demnach sollen zwei Büro- und zwei Wohntürme den maroden Bürobau, in dem jetzt noch das Technische Rathaus untergebracht ist, ersetzen.

„Ich finde, Mannheim sollte etwas Originelleres bauen als dieses 08/15-Design, etwas, das zur Stadt passt – am besten farbenfroh mit Pflanzen“, schreibt Ricky Che. Joe Graul bekräftig: „Unsere Architekten sind völlig fantasielos, sie sollten sich mal im Ausland umschauen, die tun etwas für die Luftsauberkeit.“ Statt grauer Betonburgen sollten besser „Grünterrassen entstehen, die zum Verweilen einladen“, so Paolo Saponara. „Macht doch endlich mal Greencity – begrünte Anlagen und nicht nur Stahlbeton, Glas und lieblos-herzlose Klötze“, schreibt Mario Albrecht. Die armen Bewohner müssten jedenfalls künftig „auf den Übersee-Container-Stapel schauen“, kritisiert Tobias Hofmeister „Architektur wie von der Stange.“ Er hätte erwartet, dass das bestehende Collini-Hochhaus in die Gesamtarchitektur integriert wird. Außerdem werde den Anwohnern die Sicht auf den Neckar verbaut, schimpft Martina Hertweck-Baake: „Erst bekommen wir das Theaterwerkhaus vor die Nase geknallt, dann wird das uns gegenüberliegende Haus einfach aufgestockt und nun das.“

Thorsten Markert findet den Entwurf dagegen „wirklich gelungen: „Sieht gut aus und verändert auch positiv das Bild von Mannheim.“ Endlich tue sich etwas, schreibt auch Jürgen Kreitner.

