Comedian Nils Heinrich zu Gast in Gehrings Kommode

Der Comedian und Kabarettist Nils Heinrich aus Sangershausen bei Halle gastiert am Freitag, 23. Februar, 20 Uhr, mit seinem sechsten Soloprogramm „. . . probt den Aufstand“ in Gehrings Kommode (Schulstraße 82). Heinrich wurde für seine Programme vielfach ausgezeichnet, unter anderem 2016 mit dem Mindener Stichling und dem Rostocker Koggenzieher. Der „MM“ verlost drei Mal zwei Tickets für die Vorstellung am Freitag. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Kommode“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 14 und 15 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. lang (Bild: Kommode)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.02.2019