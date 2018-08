Computer als Beute

Computer haben Unbekannte bei zwei Einbrüchen in der Schwetzingerstadt und in der Oststadt mitgenommen.

Nach Angaben von gestern stiegen bislang unbekannte Täter am Donnerstag in der Zeit zwischen 8.30 und 15 Uhr in eine Wohnung in der Schwetzinger Straße ein. Dabei erbeuteten sie zwei Laptops, ein iPad, eine Armbanduhr sowie eine geringe Menge Bargeld. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 2000 Euro. Wer Verdächtiges beobachtet hat, soll sich ans Polizeirevier Oststadt wenden unter der Telefonnummer 0621/1 74 33 10.

Bereits am Dienstag – irgendwann zwischen 10 und 12.30 Uhr – drangen bislang ebenfalls nicht ermittelte Täter in eine Wohnung in den G-Quadraten ein. Sie hebelten nach Polizeiangaben die Wohnungstür auf. Ihre Beute: zwei Laptops im Gesamtwert von über 1500 Euro. Der Schaden an der Tür kann noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise erbittet die Polizei ans Innenstadtrevier unter der Telefonnummer 0621/1 25 80. imo/pol

