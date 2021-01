Computerbildschirm statt Gastfamilie

Digitaler Frankreich-Austausch des Liselotte-Gymnasiums. © Claudia Hormuth

Wirklich sicher ist sich Claudia Hormuth, Lehrerin für Deutsch und Französisch am Mannheimer Liselotte-Gymnasium, an diesem Mittwochmorgen nicht. Werden ihre Neuntklässler sich pünktlich in die Videokonferenz einwählen, obwohl sie heute ihren ersten Ferientag haben? Ihre Sorge ist unbegründet: Kurz nach halb elf sind alle Schüler online – auch die französischen. „Guten Morgen, Salut, Bienvenue.“

Das Lieselotte-Gymnasium ist die zweite Schule in Mannheim, die in diesem Winter in Zusammenarbeit mit dem Mannheimer Institut Français (IF) einen digitalen deutsch-französischen Schüleraustausch auf die Beine gestellt hat. Eine Schulwoche lang treffen sich die 15 Deutschen und 16 Franzosen der Partnerschule, dem Lycée André Malraux aus Remiremont, jeweils eineinhalb Stunden am Tag. Unterstützt werden sie dabei von zwei interkulturellen Referenten des Deutsch-Französischen-Jugendwerks (DFJW), das das Projekt neben dem baden-württembergischen Ministerium der Justiz und für Europa bezuschusst hat. Anfang Dezember hatten sich so bereits die Achtklässler des Bach-Gymnasiums eine Woche mit Schülern aus der südfranzösischen Kleinstadt Salon de Provence getroffen.

„Das Projekt soll auch nächstes Jahr weiterlaufen“, sagt Aude Mandil-Dettlinger, Leiterin der Sprachkurse am IF und verantwortlich für die Organisation der digitalen Austauschprogramme. Im Frühjahr hatte die Mannheimer Stadtverwaltung das IF mit dem Projekt beauftragt. Ab 2021 können auch Schulen außerhalb von Mannheim daran teilnehmen. Mit einem echten Austausch ist das natürlich nicht vergleichbar. Es wäre auch kein fairer Vergleich. Statt persönlicher Gespräche und Kontakte gibt es Videokonferenzen. Statt neuer Orte sehen die Schüler ihren Computerbildschirm. Statt bei einer Gastfamilie sitzen die Schüler in ihrem Zimmer am Schreibtisch. Und die Aufforderung „Entschuldigung, könntest Du das bitte nochmal sagen“ fällt nicht nur wegen der Sprachbarriere, sondern hier und da auch wegen eines holprigen Audiosignals schwer.

Vorurteile im Fokus

Es ist, wenn man so will, das Beste, das während einer Pandemie eben möglich ist. Immerhin: In den eigenen vier Wänden müssen die deutschen Schüler keine Maske tragen wie noch an den beiden Tagen zuvor, als sie in ihren Klassenräumen saßen. Und die Internetverbindung von zu Hause ist stabiler als die über das Schulnetz. Beim Treffen an diesem Mittwoch geht es um deutsch-französische Vorurteile. Ein Thema, das für lachende, aber auch für verlegene Gesichter sorgt. Der Klischee-Deutsche ist für die französischen Schüler übrigens ein biertrinkender, würstchenessender Malocher, der gerne Hockey spielt und Lederhosen trägt – so zumindest das Fazit aus ihrem Brainstorming.

Claudia Hormuth hofft, dass sich ihre Schüler im kommenden Sommer wirklich mit ihren französischen Partnern treffen können. „Es ist ja nicht so weit weg.“ Von Mannheim nach Remiremont, das in der Region Grand Est nordwestlich von Basel liegt, sind es knapp vier Autostunden. „Wir möchten nicht einfach an diesem Punkt aufhören. Das soll erst der Anfang sein.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.01.2021