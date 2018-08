Container kommt vorübergehend weg

Anzeige

Im Rahmen der Erneuerung der Fahrgastunterstände werden ab kommender Woche die Haltestellen der RNV am Paradeplatz im Bereich der Quadrate D 1 und O 1 ausgetauscht. Aufgrund der Baumaßnahme wird daher heute der dortige Sicherheitscontainer vorübergehend entfernt. Das teilte die Stadt gestern mit. Um den Straßenbahnbetrieb aufrechterhalten zu können, müsse für die Baumaßnahmen von hinten angedient werden, so dass der Sicherheitscontainer den Zugang blockieren würde. Die Stadt nutzt die Gelegenheit, um den Container zu renovieren. Bis die Bauarbeiten abschlossen sind, sollen sich die Bürger im Bedarfsfall direkt an die Sicherheitskräfte wenden. red