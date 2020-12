Containerlösung für Sperrmüll

Die Beschwerden wegen nicht oder verspätet abgeholten Mülls häufen sich. In Emails und Anrufen berichten Bürger dieser Redaktion auch davon, dass neben Sperrmüll und Grünschnitt auch andere Müllarten zurzeit nicht regelmäßig abgeholt würden. Bio-, Papier- und Restmülltonne seien davon ebenso betroffen wie die gelbe Wertstofftonne.

Nach Angaben der Stadtverwaltung liege bei diesen Müllarten indessen kein Problem vor. Stadtrat Chris Rihm schlägt nun vor, zumindest für Grünschnitt und Sperrmüll in den Stadtteilen Sammelstellen einzurichten. „Es müssten sich doch Plätze finden lassen, an denen man Container aufstellen kann, damit es für die Leute nicht so weit zum Recyclinghof ist“, so der Stadtrat.

Wegen ungewöhnlich hoher Krankenstände gibt es bei der Mannheimer Müllabfuhr inzwischen seit mehreren Monaten Probleme mit der Abfuhr insbesondere von Sperrmüll und Grünschnitt. Die zuständige Betriebsleiterin Alexandra Kriegel hatte gegenüber dieser Redaktion angekündigt, bis Weihnachten wieder zum normalen Betriebsablauf zurückzukehren. lang

