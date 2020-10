Corona-Ausbruch im Altersheim - keine weiteren Bewohner positiv getestet

Mannheim.Im Richard-Böttger-Heim im Mannheimer Stadtteil Lindenhof wurde ein weiterer Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet. Dies bestätigte Dirk Schuhmann, Sprecher des Mannheimer Universitätsklinikums auf Nachfrage dieser Redaktion.

Nach dem Ausbruch des Virus waren (Stand Mittwoch) sieben Personen einer Wohngruppe sowie ein Mitarbeiter betroffen. Die Untersuchung sämtlicher Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung, die zum Uniklinikum gehört, ergab nun, dass keine weiteren Bewohner positiv getestet wurden. Bei einem zweiten Mitarbeiter war des Ergebnis allerdings positiv, die betroffene Person befindet sich ebenfalls in häuslicher Quarantäne.

Die Mitarbeiter in dem Altenheim tragen derzeit eine FFP-2-Maske als Schutzausrüstung, die Bewohner tragen weiterhin den bisherigen einfachen Mund-Nasen-Schutz.Die Sicherheitsmaßnahmen bleiben laut Schuhmann weiterhin in Kraft, in den kommenden Tagen werden die Testungen wiederholt. Außer den regulären Corona-Patienten seien in den Einrichtungen des Universitätsklinikums derzeit keine Corona-Fälle bei Mitarbeitern und Bewohnern bzw. Patienten bekannt.

Besuche im Richard-Böttger-Heim sind derzeit nicht möglich.

