Corona-Buch soll Kinder über das Virus aufklären

Was ist das Coronavirus? Wie kann ich mich schützen? Solche Fragen haben Erwachsene und ganz besonders Kinder derzeit – auch schon die Kleinsten. Altersgerechte Antworten liefert das Erklärbuch „Corona: Kleiner Virus – großes Chaos“ des katholischen Familienzentrums St. Alfons im Jungbusch.

Leicht verständliche Texte und kindgerechte Bilder bringen das komplexe Thema einfach und unterhaltsam auf den Punkt. Und zwar so, dass es auch der Nachwuchs im Kindergartenalter sofort versteht, selbst wenn Deutsch nicht die Muttersprache ist. „Unser Anliegen war es, Kindern zu helfen, die Situation besser zu verstehen und sich anschaulich mit dem Thema Corona auseinandersetzen zu können“, sagt Karin Bolleyer, Leiterin des Familienzentrums. Als die Einrichtung im Frühjahr Pandemie-bedingt ihre Öffnungszeiten reduziert hatte, wurde das Projekt umgesetzt.

In allen katholischen Kitas

Die ehemalige Kommunikationsdesignerin Christiane Heim, die als Sprachfachkraft tätig ist, nahm sich der Gestaltung des Corona-Buchs an, wobei das gesamte Team mithalf, Fragen sammelte und Anregungen einbrachte. Heim, die bereits das Kinderbuch „Rosita“ geschrieben und illustriert hat, zeichnete und überarbeitete die Inhalte bis das Buch nach sechs Wochen fertig war. Kinder als Testleser machten klar, wo nachgebessert werden muss. „Die Kinder schienen auf ein solches Buch nur gewartet zu haben“, so Bolleyer. Auch die katholische Kirchengemeinde Johannes XXIII. als Träger des Familienzentrums war überzeugt vom Endprodukt.

Dass jetzt auch alle anderen Familienzentren, Kitas und Kindergärten der Katholischen Kirche in Mannheim davon profitieren, hat die finanzielle Unterstützung durch den Rotary Club Mannheim-Amphitrite ermöglicht. „Unser Club war sofort bereit, dieses Projekt zu unterstützen. Wir finden es sehr gut, dass die Kinder auf diese einprägsame Art und Weise über das Virus aufgeklärt werden“, sagt Präsident Martin Büllesbach. Das Buch wurde vom Verlag Waldkirch gedruckt und wird in Kürze allen katholischen Einrichtungen zur Verfügung stehen. „Wir hoffen, dass es einen kleinen Beitrag leistet, Kindern auf nette Weise das ‚Chaos Corona‘ verständlich zu machen“, sagt das Team von St. Alfons. Dekan Karl Jung ist voll des Lobs, denn „durch dieses Buch wird kinderleicht klar, was nötig ist, um sich und andere vor Corona zu schützen“.

Ein kleiner Teil des Erstdrucks ist in der Buchhandlung Waldkirch in der Feudenheimer Hauptstraße erhältlich. Eine weitere Auflage ist nicht ausgeschlossen. red/lok

