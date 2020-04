Corona: Mannheimer Handel kritisiert Beschlüsse, OB Kurz zufrieden

Auch in der Breiten Straße steht das Geschäftsleben bislang fast still. Steffen Mack (sma)

Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) verbindet mit den Beschlüssen der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten „zwei wichtige Botschaften“: die Verständigung von Bund und Ländern auf eine gemeinsame Grundlinie und die Tatsache, dass sie die Abstimmungen auch in Zukunft gemeinsam vornehmen. „Das ist sehr zu begrüßen und ist eine wichtige Voraussetzung der Akzeptanz“, so Kurz in

...