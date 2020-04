Corona-Maßnahmen: Polizei verstärkt im Einsatz

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar.Das milde Wetter am Wochenende lockte viele Menschen aus ihren Wohnungen. Auch am Samstag und Sonntag setzte das Polizeipräsidium Mannheim in der Region wie angekündigt seine flächendeckenden Kontrollen zur Überwachung der Einhaltung der Corona-Verordnung und der Allgemeinverfügung der Städte Mannheim, Heidelberg und des Rhein-Neckar-Kreises fort. Wie die Polizei nun vermeldete, hielt sich der überwiegende Teil der Bevölkerung an die Regeln. Kontrolliert wurden insgesamt 1.271 Personen, davon 556 Menschen in Mannheim; sowie 221 Fahrzeuge in der Region.

Wie die Beamten mitteilten, wurden 49 Verstöße registriert – 27 in Mannheim, acht in Heidelberg und weitere 14 im Rhein-Neckar-Kreis. Dabei handelte es sich laut Polizei um Ordnungswidrigkeiten. Zuwiderhandlungen gegen die Mindestabstandsregel und gegen das Kontaktverbot, also mehr als zwei Personen zusammen in der Öffentlichkeit waren demnach die häufigsten Vergehen.

Nach Angaben des Pressesprechers waren dabei rund 76 zusätzliche Streifen im Einsatz sowie Reiter und Boote der Wasserschutzpolizei. Am Sonntagnachmittag sind weiter 70 Streifen in der Region unterwegs.