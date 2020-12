Von Peter W. Ragge

Als „angespannt“ bezeichnet Harald Klüter die Vorratslage bei Blutspenden. „Wir haben einen Tagesvorrat von knapp drei Tagen“, so der Ärztliche Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin und Immunologie vom DRK-Blutspendedienst. Er sei daher „auf eine stetige Blutspendebereitschaft angewiesen“. Daher wird der Rosengarten am Montag und Dienstag wieder zum Blutspendezentrum.

Im April war das ein großer Erfolg, und auch jetzt ist Klüter sehr dankbar für die Gastfreundschaft im Rosengarten. Weitere Blutspendetermine werden am 22. Dezember im Dorint-Hotel und am 28. Dezember in Feudenheim im Epiphanias-Gemeindehaus angeboten.

Wichtig ist, dass alle Spendewilligen sich im Voraus anmelden. „Damit vermeiden wir Wartezeiten, und die Spende kann mit den nötigen Sicherheitsabständen durchgeführt werden“, so Klüter. Dieses mit Beginn der Pandemie eingeführte System habe sich sehr bewährt. Am Eingang werde die Temperatur gemessen, und jeder Besucher erhalte einen frischen Mund-/Nasenschutz.

Der Bedarf an Blutspenden ist laut Angaben von Klüter nach wie vor hoch, obwohl die Krankenhäuser die Operationen wegen der vielen belegten Betten mit Corona-Kranken reduziert haben. „Die allgemeinen Operationen kommen heute in der Regel dank moderner medizinischer Technik ohne Bluttransfusion aus“, erläutert Klüter. Notfälle würden jedoch weiter versorgt. „Gerade diese Notfall-Operationen haben weiterhin hohen Bedarf für Blutübertragungen“, so Klüter. Außerdem würden 40 bis 50 Prozent der Bluttransfusionen bei chronisch Kranken, etwa bei einer Blutkrebsbehandlung, benötigt. „Diese Transfusionen finden auch rund um Weihnachten statt und ermöglichen vielen Patienten eine ambulante Behandlung“, so der Mediziner, doch dafür brauche man weiter Spenden.

Im Vergleich zur ersten Welle im Frühjahr gibt es laut Klüter bei Covid-19 Patienten auf Intensivstationen einen erhöhten Bedarf an Bluttransfusionen. Zur Vermeidung von Thrombosen oder Herzinfarkten habe man die Therapiestrategie angepasst und gebe beatmeten Patienten Medikamente zur Herabsetzung der Gerinnungsfähigkeit des Blutes. Sie neigten dann zu andauernden kleinen, aber durchaus auch akuten starken Blutungen. „In den vergangenen Tagen waren Transfusionen von bis zu 50 Blutpräparaten für einen Patienten innerhalb von 24 Stunden keine Seltenheit,“ verdeutlicht Klüter. Auch für diese Patienten müsse man die Versorgung über die Feiertage jederzeit sicherstellen. „Blutspendeaktionen müssen und werden deshalb auch weiterhin stattfinden“, betont Klüter.

Terminreservierung erforderlich unter www.drk-blutspende.de/blutspendetermine oder über die Telefon-Hotline unter 08001194911.

