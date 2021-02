Corona-Protest in 145 Autos

Annett Haas sitzt mit ihren drei Kindern im Auto. Am Fenster klebt ein Plakat: „Impfzwang – nein Danke!“ Auf der anderen Seite heftet ein Comic am Fenster, eine Maus fragt eine andere: „Lässt du dich gegen Corona impfen?“ Antwortet die andere: „Bist du verrückt, die Versuche an Menschen laufen doch noch!“ Haas will sich nicht gegen Corona impfen lassen. „In 20 Jahren vielleicht, wenn wir sehen, was aus denen geworden ist, die sich jetzt impfen lassen“, sagt sie. Dann fährt sie los, mit dem Autokorso der Anti-Corona-Demonstration einmal durch und rund um Mannheim.

Auch Heribert Weber-Kühn hat sich in den Korso eingereiht, er ist Apotheker und Heilpraktiker in Weinheim. Viele Menschen, die zurzeit in seine Apotheke kommen, wollen seinen Rat, erzählt er. Was er ihnen sagt? „Haben Sie keine Angst, stärken Sie Ihr Immunsystem.“ Und was ist mit einer Maske? Das müsse jeder selbst entscheiden, ob er die tragen will. Dann setzt er sich wieder ins Auto, es ist kalt auf dem Theodor-Heuss-Platz.

„Wollen unsere Freiheit zurück“

145 Fahrzeuge zählt die Mannheimer Polizei. Viele Fahrer und Mitfahrer waren bereits in der vergangenen Woche dabei, doch der Aufmarsch wurde von der Polizei aufgelöst, weil keine Genehmigung vorlag. Wie sich später herausstellte, war die Anmelder-E-Mail an die Stadt Mannheim durch einen Automatismus versehentlich in den Papierkorb eines E-Mail-Accounts verschoben worden. Das sonst übliche Kooperationsgespräch zwischen Veranstalterin der Versammlung und Stadt konnte so nicht stattfinden.

Diesmal hat es das gegeben – und es wird vereinbart, dass wegen der engen Verkehrsverhältnisse Gruppen zu 20 Fahrzeugen gebildet werden. Maximal zugelassen werden 200 Autos. Hupen ist verboten, Megafone und Musik sind erlaubt, wie die Polizei die Teilnehmer erinnert, bevor die erste Kolonne vom Parkplatz rollt. Angemeldet worden war der Korso als Privatinitiative unter dem Titel „Zurück zur Verhältnismäßigkeit und wahrhafter Umgang mit Krankheiten, Stärkung des Immunsystems durch Gesellschaft, Impfpflicht ohne uns“. Auf dem Alten Meßplatz findet unter ähnlichem Titel eine Versammlung statt. Die Polizei zählt dort 75 Teilnehmer.

„Wir sind keine Corona-Leugner, aber wir wollen unsere Freiheit zurück“, sagen vier Frauen aus Heidelberg. Ihren Namen wollen sie nicht nennen. „Es wird ja doch immer alles falsch dargestellt.“ Sie sagen, sie hätten Existenzängste, fürchteten um das seelische Wohl ihrer Kinder, wollten nicht geimpft werden, aber auch dadurch keine Nachteile haben. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronakrise nennen sie unverhältnismäßig. „Das sind keine gesundheitlichen Maßnahmen mehr, sondern politische.“ Es ist nicht ihre erste Anti-Corona-Demonstrationen – wie für die meisten anderen auch nicht, die an diesem sonnigen Nachmittag teils von weit her gekommen sind. Viele drehen sich weg, wenn sie angesprochen werden: Nein, mit den Medien wollten sie nicht reden. Manche sagen dann doch etwas, es sind die immer gleichen Thesen: Die Zahlen stimmten nicht, es gebe nicht so viele Tote, die Tests seien fehlerhaft, der Lockdown sei gefährlicher als das Virus selbst, der Impfstoff verursache schwere Schäden.

Nach rund zwei Stunden ist der Korso durch, Zwischenfälle gibt es nicht. Ganz zufrieden sind einige Teilnehmer jedoch nicht. „Das ist das allerletzte gewesen. Die Polizei hat den Korso total auseinandergerissen und immer nur 20 Autos fahren lassen. Das fällt dann nicht so auf“, schreibt Nutzerin Barbara Borgholte auf Telegram, dem Online-Kanal, auf dem sich die Corona-Gegner in einer Gruppe der Querdenken-Bewegung austauschen. „Stimmt“, räumt Nutzerin Biene ein, „aber es wurde auch im Vorhinein schon gesagt, dass es so gemacht wird.“ Dann hat jemand noch eine praktische Frage: „Wir sind ja geblitzt worden, weil wir über Rot gefahren sind. Durften es ja auch. Muss man dafür jetzt Strafe in Betracht ziehen?“ Der Blitzer vor dem Nationaltheater ist im Dauereinsatz, als die Autokorso-Gruppen die Kreuzung überqueren. Rolf Seitz liefert die Antwort: „Nein, die Polizei hat ja durchgewunken. Polizei vor Ampel.“

Info: Weitere Bilder unter morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.02.2021