Corona-Regeln: 300 Menschen protestieren in Mannheim

Mit einer Kundgebung im Unteren Luisenpark haben am Sonntag etwa 300 Menschen gegen die ihrer Ansicht nach überzogenen Corona-Regeln protestiert. Nach Angaben eines Polizeisprechers blieb die Veranstaltung am Nachmittag friedlich. Angemeldet habe die Protestaktion mit verschiedenen Redebeiträgen und einer anschließenden Podiumsdiskussion zuvor eine Privatperson.

In der entsprechenden Anmeldung sei der „Erhalt der Grundrechte“ als Forderung genannt worden. Nach Angaben der Polizei gab es bei der Aktion keine nennenswerten Ereignisse. Man habe nicht einschreiten müssen. In mehreren deutschen Städten hatten am Samstag und am Sonntag Tausende weitgehend friedlich gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen demonstriert. wol

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 13.09.2020