Corona-Regeln in Mannheim: Was erlaubt ist und was nicht

Mannheim.Maskenpflicht vor zwei Schulhöfen sowie in einem größeren Bereich der Innenstadt: Die Stadt hat ihre Allgemeinverfügung angepasst. Auch Ausnahmen wurden eingeschränkt. Hinzu kommen die Regeln der neuen Landesverordnung. Was erlaubt ist - und was nicht: ein Überblick.

Ausgeweitete Maskenpflicht

Laut der Landesverordnung muss im öffentlichen Raum Maske getragen werden. Das gilt, wenn mehrere Personen zusammentreffen wie in Fußgängerzonen, Einkaufsstraßen, vor und in Geschäften, Einkaufszentren, auf Parkplätzen, Wochenmärkten und belebten Wegen. In Mannheim gilt diese Maskenpflicht im Freien für Fußgänger an ausgewählten Straßen und Plätzen der Innenstadt montags bis samstags, 9 bis 21 Uhr. Dazu zählen die Breite Straße sowie die kompletten Planken.

>>> Coronavirus in Mannheim - Grafiken zu Fällen, Verlauf und 7-Tage-Inzidenz

Neu dazu gekommen sind die Fußgängerzone am Hauptbahnhof inklusive der Fahrradabstellplätze und dem Taxiplatz. In den Quadraten der verkehrsberuhigte Bereich G 2 / H 2. Auch auf den Gehwege am Kaiserrings zwischen Planken und Willy-Brandt-Platz gibt es Maskenpflicht. Ebenso für Fußgänger beim Überqueren vom Wasserturm auf die Planken und in Warteschlangen im gesamten Stadtgebiet.

Maske am Arbeitsplatz

Wer Kollegen und Kolleginnen näher als 1,5 Meter kommt, muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Besonders auf Fluren, Treppenhäusern, Teeküchen, Pausenräumen, sanitären Einrichtungen und Begegnungsflächen heißt es ab jetzt: Maske auf. Diese Regel zählt auch für Arbeiten im Freien, wie auf dem Gelände eines Betriebes oder einer Baustelle.

>>> Überblick: Coronavirus - so viele Fälle sind in der Metropolregion Rhein-Neckar bekannt

>>> Karten: Coronavirus - so viele Intensivbetten sind derzeit in der Region frei

>>> Dossier Corona: Hintergründe, Infografiken, Berichte zu Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Metropolregion

>>> Nichts verpassen: Zugriff auf alle Plus-Artikel und das E-Paper. Nur jetzt 3 Monate GRATIS lesen.

Ausnahmen

Laut Landesverordnung kann die Maske weggelassen werden in Kindergärten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und zur Kleinkindbetreuung für Kinder, pädagogisches Personal und Zusatzkräfte. Für Mannheimer gilt zusätzlich: Eine Ausnahme von der Maskenpflicht gibt es nur für die, die etwas essen oder trinken. Und das „nicht im Gehen, sondern stationär mit Mindestabstand von 1,5 Metern“. Verboten ist, die Maske zum Rauchen abzunehmen oder zum Essen und Trinken in Warteschlangen.

Einzelhandel und Supermärkte

Landesweit darf sich in Geschäften mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern maximal ein Kunde pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche aufhalten. Für mehr als 800 Quadratmeter große Läden gilt ab dem 801 m² eine Beschränkung auf einen Kunden pro 20 m² Verkaufsfläche. Supermärkte dagegen sind von dieser Über-800 Quadratmeter-Regel ausgeschlossen, da sie zur Grundversorgung gehören.

Rauchverbot vor zwei Schulen

Weil an Schulen in aller Regel Rauchverbot herrscht, nutzen manche Jugendliche öffentliche Bereiche davor zum Qualmen. An der Werner-von-Siemens- und der Carl-Benz-Schule in der Neckarstadt geht es aber auch dort sehr beengt zu. Deshalb haben die beiden Schulleiter die Stadt gebeten, die Nichtraucher-Zonen auszuweiten, wie WvSS-Leiter Albert Weiß auf Anfrage mitteilt. Dem habe die Stadt Rechnung getragen. In allen anderen Schulen, so die Verwaltung, seien „die Außengelände so gestaltet, dass sie vom öffentlichen Raum abgegrenzt sind. Dort können beziehungsweise müssen die Schulleitungen die erforderlichen Regelungen selbst treffen“.

Private Kontakte

Die neuen Kontaktregeln für den privaten Bereich - im beruflichen gelten sie nicht - erlauben nur noch Treffen mit maximal fünf Personen aus höchstens zwei Haushalten. Wohnen schon fünf oder mehr Menschen - etwa in einer Wohngemeinschaft - beisammen, dürfen sie keinen Besuch bekommen. Nicht mitgerechnet bei der Personenzahl werden unter 15-Jährige in direkter Verwandtschaft, aber auch sie dürfen nur aus maximal zwei Haushalten kommen.

Weihnachten und Silvester

Zwischen 23. und 27. Dezember (jeweils einschließlich) sollen Treffen mit maximal zehn Personen zulässig sein, unter 15-Jährige ebenfalls nicht mitgerechnet. Auch die Zwei-Haushalte-Grenze soll wegfallen. Definitiv sind diese Lockerungen in Baden-Württemberg aber noch nicht, endgültig darüber entscheiden will die Landesregierung erst Mitte Dezember. Dies dürfte also auch von der Entwicklung der Fallzahlen abhängen. Fest steht, dass zwischen 23. und 27. Dezember auch Hotelübernachtungen für Familienbesuche erlaubt werden, nicht jedoch zu touristischen Zwecken.

Lockerungen auch über Silvester - wie in anderen Bundesländern - hat die grün-schwarze Koalition in Stuttgart bereits ausgeschlossen.

Sport nur als Profi oder zu zweit

Spitzen- und Profisportlern sind Training wie Wettbewerbe erlaubt, aber nur ohne Zuschauer sowie mit strengen Hygienekonzepten. Im Amateur- und Freizeitbereich ist Sport weiter nur allein, zu zweit oder mit Angehörigen des eigenen Haushalts möglich. In geschlossenen Räumen - dazu zählen auch Tennishallen - sind generell höchstens zwei Sportler zugelassen. Im Freien sind davon weitläufige Anlagen wie Golf-, Reit- und Tennisplätze ausgenommen, sofern Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.

Ansonsten bleiben öffentliche und private Sportanlagen geschlossen, auch Fitness- und Yogastudios sowie Tanzschulen. Sportunterricht an Schulen und Hochschulen ist davon ebenso ausgenommen wie Sport zu Reha- und zu dienstlichen Zwecken (Polizei oder Feuerwehr).

Corona-Regeln von Stadt und Land im Internet - hier klicken.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.12.2020